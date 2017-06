Bondscoach Chili denkt dat videoarbitrage nog tijd nodig heeft

"Ik denk dat het systeem nog tijd nodig heeft", zei Pizzi op de persconferentie na de wedstrijd in Moskou. "Als ik het goed begrijp dan bevindt het systeem zich nog in een testfase. Sommigen twijfelen er nog aan, omdat ze het niet gewend zijn in het voetbal."

Op advies van de videoscheidsrechter werd kort voor rust een treffer van Eduardo Vargas afgekeurd, omdat hij een fractie buitenspel stond. In de tweede helft werd een doelpunt van die Chileen dat op buitenspel leek juist wel toegekend, nadat arbiter Damir Skomina advies kreeg van de videoarbiter. In beide gevallen duurde het enige tijd voordat de beslissing genomen werd, wat voor vertraging en verwarring zorgde op het veld.

"We moeten nog even afwachten en misschien moeten we gewoon even wennen", zei Pizzi. "Dat onze treffer in de eerste helft werd afgekeurd zorgde voor stress bij de spelers. Ze hadden zo'n situatie nooit eerder meegemaakt. Maar aan de andere kant zorgt dit systeem wel voor meer eerlijkheid in de sport."

"Het enige nadeel vandaag was dat de spelers door de videoscheidsrechter moeite hadden om zich op het spel te focussen", vond Pizzi. "Zelfs als uiteindelijk de juiste beslissing wordt genomen, heeft het impact op hun gemoed."

Heftig protest

Arturo Vidal protesteerde heftig aan het einde van de eerste helft over het afgekeurde doelpunt. Na de wedstrijd was de Chileense middenvelder gekalmeerd en weet hij zijn uitbarsting aan "emoties in het heetst van de strijd".

"Het was niet makkelijk om te accepteren dat onze eerste treffer buitenspel was", zei Vidal. "Maar uiteindelijk moet je je erbij neerleggen. Het was een eerlijke beslissing en het systeem zal erg handig worden."

"Dit was de eerste keer dat wij een wedstrijd speelden waarbij dit systeem gebruikt werd. Op het veld is het moeilijk om je te blijven concentreren als de beslissing in je nadeel uitvalt."

Voor het duel kregen de spelers uitleg van de FIFA over het systeem. Tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter met zijn headset communiceren met twee assistenten, die in een ruimte in het stadion de beschikking hebben over de beelden van alle televisiecamera's.

De videoarbiters kijken alleen naar doelpunten, penalty's, rode kaarten en naar situaties waarbij een gele kaart aan een verkeerde speler wordt gegeven.

IFAB, het spelregeloorgaan van de FIFA, neemt vermoedelijk in maart volgend jaar een besluit of de videoarbiter op permanente basis wordt ingevoerd.