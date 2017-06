Portugal begint Confederations Cup met gelijkspel tegen Mexico

De Europees kampioen leek dankzij een doelpunt van Cedric Soares in de 86e minuut op weg naar de winst in de Kazan Arena, maar in de blessuretijd bezorgde oud-PSV'er Hector Moreno Mexico nog een punt.

Portugal verspeelde in de eerste helft ook al een voorsprong. Javier Hernandez maakte in de 42e minuut de openingstreffer van Ricardo Quaresma ongedaan.

Bij Portugal stond Cristiano Ronaldo 'gewoon' in de basis. De sterspeler van Real Madrid kreeg deze week te horen dat hij binnenkort voor de Spaanse rechter moet verschijnen omdat hij ervan verdacht wordt belastingfraude te hebben gepleegd. Naar verluidt wil Ronaldo daarom Spanje nog deze zomer gaan verlaten.

Bij Mexico verscheen PSV'er Andres Guardado aan de aftrap. Ook Moreno, die onlangs de overstap maakte van de Eindhovense club naar AS Roma, mocht vanaf het begin meedoen.

Portugal en Mexico zitten in dezelfde groep als Rusland en Nieuw-Zeeland. Die twee landen troffen elkaar zaterdag al. Het gastland won met 2-0.

Gezapig

Portugal en Mexico maakten er een gezapige openingsfase van. Beide ploegen slaagden er niet in een serieuze kans te creëren.

Pas na 22 minuten spelen dook Portugal voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van Mexico en was het via Nani ook gelijk raak. De treffer van de aanvaller van Valencia werd echter na het inzetten van de videoscheidsrechter afgekeurd door de Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana, omdat er drie Portugezen buitenspel stonden bij het inbrengen van de bal door João Moutinho.

Ruim tien minuten later viel de verdiende 1-0 alsnog. Ronaldo mocht na een fout van Carlos Salcedo alleen op de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa af, maar hij kwam niet helemaal uit met zijn passen waardoor de kans verkeken leek.

De wereldvoetballer van het jaar zag echter uit zijn ooghoeken dat Quaresma helemaal vrij stond en zette de aanvaller van Besiktas met een briljante pass vrij voor Ochoa. Quaresma stuurde de keeper met een fraaie kapbeweging het bos in en tikte de bal simpel in het lege doel.

Hakje

Portugal drukte na de 1-0 door en had in de veertigste minuut de score moeten verdubbelen. Opnieuw Ronaldo vond Quaresma met een hakje, maar laatstgenoemde verzuimde de bal breed te leggen op een ploeggenoot die er beter voor stond en ging voor eigen succes. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied belandde aan de voor hem verkeerde kant van de paal.

Die misser kwam Portugal nog voor rust duur te staan. Een voorzet van Raul Jimenez leek een makkelijke prooi voor de Portugese verdediging, maar Raphael Guerreiro raakte de bal totaal verkeerd, waardoor het leer pardoes voor de voeten van Carlos Vela terechtkwam. De buitenspeler vond met zijn mindere rechtervoet het hoofd van Hernandez, die van dichtbij sluitpost Rui Patricio kansloos liet.

In de tweede helft gebeurde er aanvankelijk wederom weinig voor beide doelen. Pas in de slotfase viel er weer wat te genieten voor de tienduizenden toeschouwers. Invaller André Silva had in de 84e minuut de 2-1 op zijn hoofd, maar met een uiterste krachtsinspanning voorkwam Ochoa die.

De tweede Portugese goal viel vier minuten voor tijd alsnog. Soares kreeg de bal een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten en gaf Ochoa het nakijken met een van richting veranderd schot in de bovenhoek. Het laatste woord was echter aan Mexico. Moreno timede bij een corner het best en zag zijn kopbal via de binnenkant van de paal in het net verdwijnen.