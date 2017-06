Bondscoach Cherchesov gelooft in Russisch succes op Confederations Cup

"Het is duidelijk dat dit een georganiseerd en strijdlustig team is. We kunnen succes boeken op dit toernooi", zei Cherchesov in de catacomben van het Krestovsky Stadion in Sint Petersburg.

De 53-jarige keuzeheer, die vorig jaar zomer aantrad bij de bond, roemde expliciet zijn spits Fedor Smolov. De oud-Feyenoorder verzorgde in de tweede helft uit een solo het tweede doelpunt voor Rusland.

"Er waren verschillende spelers die een goed niveau haalden, maar Fedor speelde echt geweldig", aldus Cherchesov.

Rusland speelt volgende week nog groepswedstrijden tegen Portugal en Mexico. Die twee landen staan zondagavond tegenover elkaar in Kazan.

De Confederations Cup is bezig aan de tiende editie. De finale vindt plaats op 2 juli in Sint-Petersburg.