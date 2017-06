Rusland opent Confederations Cup met overwinning op Nieuw-Zeeland

Het eerste doelpunt van de Russen kwam voor de ogen van president Vladimir Putin op naam van de Nieuw-Zeelandse verdediger Michael Boxall die zijn eigen doelman passeerde. Fedor Smolov (ex-Feyenoord) verdubbelde na rust de voorsprong.

Bij Nieuw-Zeeland stond Ryan Thomas in de basis. De vleugelspeler van PEC Zwolle kwam net als zijn teamgenoten amper in het stuk voor.

Rusland nam het Nieuw-Zeelandse doel vanaf de eerste minuut onder vuur. Zo werden in de beginfase al twee ballen van de lijn gehaald. De eerste was na een kopbal van verdediger Viktor Vasin, waarna een stifje van Dmitri Poloz eveneens niet in het doel rolde.

Na een halfuur was het alsnog raak. Denis Glushakov werd vrij gezet voor doelman Stefan Marinovic en passeerde de keeper met een boogballetje, dat via de paal en Boxall in het doel belandde. De Nieuw-Zeelander kreeg het doelpunt op zijn naam.

Niet uitverkocht

Het spelbeeld veranderde na rust niet. Rusland werd in het verre van uitverkochte Krestovsky Stadion in Sint Petersburg constant naar voren geschreeuwd. Twee vroege kansen waren niet aan de Russen besteed, die tot twee keer toe op Marinovic stuitten.

Pas na zeventig minuten wist het gastland de overmacht uit te drukken in een tweede doelpunt. Smolov tikte van dichtbij binnen na een breedtepass van Aleksandr Samedov.

Pas in het slotkwartier meldde Nieuw-Zeeland zich voorin. Zo moest Yuri Zhirkov zijn doelman te hulp schieten bij een kopbal van Tommy Smith. De linksback haalde diens poging van de lijn. Een eretreffer voor Nieuw-Zeeland zat er echter niet in.

Het andere duel in groep A gaat zondag tussen Europees kampioen Portugal en Mexico.