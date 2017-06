Kersverse Ajax-trainer Keizer wil voortborduren op speelwijze Bosz

"Het doel is om de lijn en speelwijze van het afgelopen jaar door te trekken, er een prachtig seizoen van te maken waarbij we uiteraard voor de prijzen gaan", zegt de 48-jarige Noord-Hollander zaterdag op de website van Ajax.

Keizer zal op korte termijn zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract, met daarin een optie op een extra seizoen bij de nummer twee van de voorbije jaargang in de Eredivisie en verliezend Europa League-finalist.

Keizer had in de laatste twaalf maanden Jong Ajax onder zijn hoede. De directie was zo tevreden over zijn functioneren bij het tweede elftal, dat hij het nu bij de hoofdmacht mag laten zien. "De gesprekken die we hebben gehad waren inderdaad positief en ik voel dan ook vertrouwen vanuit de organisatie", aldus Keizer.

De relatief onervaren coach had nooit verwacht dat de clubleiding bij hem zou uitkomen. "Ik had mij ingesteld om met Jong Ajax komend seizoen weer een goed resultaat neer te zetten in de Jupiler League, maar in het voetbal kan het plots anders lopen", weet ook Keizer.

"Dit is uiteraard een hele mooie kans die ik met beide handen beetpak. Momenteel heb ik nog vakantie maar ik zet binnenkort vol trots mijn handtekening onder het nieuwe contract. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan, we moeten er gezien het Europese programma al vroeg klaar voor zijn."

Van der Sar

Algemeen directeur Edwin van der Sar had Keizer naar eigen zeggen al in gedachten als eindverantwoordelijke van het vlaggenschip toen de overgang van Bosz naar Dortmund nog niet eens definitief rond was.

"Vanaf het moment dat de kans bestond dat wij op zoek moesten naar een andere trainer, was Keizer voor het technisch hart de geschikte kandidaat. Het past bij Ajax om eerst intern te kijken naar opvolging, in het verleden zijn vaker hoofdtrainers uit de eigen organisatie aangesteld."

Volgens Van der Sar was de gehele club al snel eensgezind over de aanstelling van Keizer. "De positie van hoofdcoach kwam eerder vrij dan verwacht. Vervolgens zijn wij de gesprekken gestart binnen het technisch hart en de directie. En daarna met de rvc en natuurlijk met Marcel zelf. Dat was allemaal positief waardoor we een nog beter gevoel hebben gekregen bij de keuze voor hem."

"Hij kent de spelers, de organisatie en staat achter de filosofie van de club. Bovendien heeft hij het bij de beloften het afgelopen seizoen, met een duidelijke speelwijze, uitstekend gedaan. Met goede en gevarieerde trainingen heeft hij de spelers zichtbaar beter gemaakt."