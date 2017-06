'Torino meldt zich officieel bij Ajax voor Duits international Younes'

De 23-jarige Younes kan zich echter ook in de belangstelling van meerdere Bundesliga-clubs verheugen, weet De Telegraaf.

Younes beschikt nog over een contract tot volgend jaar zomer, maar Ajax heeft de optie om de verbintenis met nog één seizoen te verlengen. De linksbuiten werd in de zomer van 2015 voor zo'n 1,5 miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach.

Torino zou nu echter bereid zijn 12 miljoen euro op tafel te leggen voor de kersverse international, die met 'Die Mannschaft' momenteel actief is op de Confederations Cup.

De nummer negen van het voorbije Serie A-seizoen ondervindt echter de nodige concurrentie in de strijd om de buitenspeler. Het aantal clubs dat naar Younes informeert, zou namelijk met de dag toenemen.

Ajax zag eerder al trainer Peter Bosz (Borussia Dortmund), aanvoerder Davy Klaassen (Everton), Chelsea-huurling Bertrand Traoré en Diederik Boer (PEC Zwolle) vertrekken uit de Johan Cruijff Arena.

Europa League

Younes speelde zich afgelopen seizoen in de kijker in de Europa League, waarin hij met Ajax tot de finale reikte. Met name in het tweeluik met Schalke 04 maakte de oud-speler van Borussia Mönchengladbach en Kaiserslautern indruk.

In twee seizoenen kwam de dribbelaar tot 83 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hij was daarin vijftien keer trefzeker en goed voor 22 assists.

Maandag begint de Confederations Cup officieel voor Younes en Duitsland. De wereldkampioen neemt het dan in het eerste groepsduel op tegen Australië.