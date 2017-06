Rekik rondt overgang van Olympique Marseille naar Hertha BSC af

Hertha doet op haar website geen mededelingen over de contractduur, maar volgens Duitse media heeft Rekik zijn handtekening gezet onder een vierjarige verbintenis.

Marseille vangt naar verluidt een transfersom van om en nabij de 2,5 miljoen euro voor de geboren Hagenaar.

De 22-jarige Rekik kwam twee jaar geleden over van Manchester City, dat hem in de twee seizoenen daarvoor op huurbasis bij PSV had gestald. In de Franse havenstad wist de linksbenige centrumverdediger echter geen vaste basisplaats te veroveren.

Rekik kwam in twee seizoenen voor de Zuid-Franse club in totaal tot 48 wedstrijden uit voor de hoofdmacht. De negenvoudig landskampioen eindigde in de afgelopen jaargang op de teleurstellende vijftiende plek in de Ligue 1.

Kalou

In de Duitse hoofdstad wordt Rekik ploeggenoot van onder anderen ex-Feyenoorder Salomon Kalou. De verdediger speelde zelf in de jeugd ook voor de Rotterdammers, voordat hij in de zomer van 2011 overstapte naar Manchester City.

Hij speelde in totaal slechts drie officiële wedstrijden voor de 'Citizens', die de stopper verhuurden aan achtereenvolgens Portsmouth, Blackburn Rovers en PSV.

Rekik is in Berlijn al de derde aanwinst. Eerder versterkte de ploeg van trainer Pal Dardai zich al met spits Davie Selke (RB Leipzig) en buitenspeler Mathew Leckie (FC Ingolstadt).