Klaassen kreeg na gesprek met Koeman meteen goed gevoel bij Everton

Klaassen tekende donderdag een contract voor vijf seizoenen bij Everton. Ajax ontvangt uit Engeland een transfersom van 27 miljoen euro.

Het eerste contact tussen de veertienvoudig international en Koeman dateert van een paar weken geleden, maar Klaassen wilde bij zijn beslissing niet overhaast te werk gaan.

"Daarom wilde ik hier ter plekke ervaren of Everton de juiste club voor mij is. Ik twijfel niet meer. Dit is een fantastische club", zegt hij op de website van de 'Toffees.'

Juiste stap

Klaassen benadrukt het moeilijk te vinden Ajax te verlaten, de club waar hij op 11-jarige leeftijd al in de jeugdopleiding terecht kwam. "Maar dit is voor mij de juiste stap. Met Koeman heb ik gesproken over de manier van voetballen, over mijn rol daarin en over de ambities van deze club."

"In alles was hij heel eerlijk. Het kwam allemaal zeer positief op mij over. Ik kijk ernaar uit aan het seizoen bij Everton te beginnen."

Afgelopen seizoen eindigde Everton als zevende in de Premier League. De club dwong daarmee plaatsing voor de Europa League af.

Koeman

Volgens Koeman is Klaassen een regelrechte versterking. "Ik vind het geweldig dat we erin zijn geslaagd hem binnen te halen. Davy is 24 en nu al een leider. Daarnaast heeft hij al veel ervaring. Hij is precies de speler die we nodig hebben."

Klaassen debuteerde in 2011 op 18-jarige leeftijd in het eerste van Ajax. In 163 optredens voor de Amsterdammers scoorde hij 49 keer. De laatste twee jaar was de Hilversummer aanvoerder.

Dit seizoen speelde hij met Ajax de finale van de Europa League tegen Manchester United, die in Stockholm met 0-2 werd verloren. Drie keer werd hij landskampioen, maar dit jaar bleven de Amsterdammers steken op de tweede plaats in de Eredivisie achter Feyenoord.

Koeman wilde de deal per se voor de zomer rond hebben. Anders was hij misschien te laat geweest. "Davy heeft alles wat een topclub nodig heeft. Hij werkt hard, zet de tegenstander onder druk en heeft creativiteit en scorend vermogen. Ik ben er blij mee."

Overmars

Klaassen had bij Ajax nog een contract tot medio 2019, maar directeur spelersbeleid Marc Overmars gunt de speler de overstap naar de Premier League.

"Natuurlijk hadden we hem hier nog graag een jaar gehouden. Maar hij heeft in alle jaren bij ons een ontwikkeling doorgemaakt en is nu toe aan een volgende stap. Wij bedanken hem voor de mooie jaren bij Ajax", zegt Overmars op de clubsite.

"Hij maakt al zes seizoenen deel uit van de A-selectie, nadat hij hier de gehele jeugdopleiding doorlopen heeft. Eigenlijk is hij daarmee een voorbeeld voor spelers die vanuit onze jeugd in het eerste elftal komen."

Met een transfersom van 27 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 28,5 miljoen, gaat Klaassen de boeken in als een van de spelers die Ajax het meeste oplevert. Alleen voor Arek Milik, die vorig jaar voor 32 miljoen euro naar Napoli vertrok, werd een hoger bedrag ontvangen.

