Onana tweede doelman Kameroen tijdens Confederations Cup

Broos sprak donderdag zijn vertrouwen uit in Sevilla-keeper Ondoa, die een neef is van Onana en tijdens de gewonnen Afrika Cup begin dit jaar ook al de eerste doelman was van Kameroen. "Ik zie geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. Ondoa is de nummer één en Onana de nummer twee'', aldus Broos.

De 21-jarige Onana was niet aanwezig bij de Afrika Cup, omdat hij de voorkeur gaf aan Ajax. In de aanloop naar de Confederations Cup keerde hij terug in de selectie en dinsdag had hij een basisplaats in de oefeninterland tegen Colombia, die Kameroen in het Spaanse Getafe met 4-0 verloor.

Het duel met Colombia was pas de tweede interland van Onana, die in 2016 debuteerde voor Kameroen. Overigens is zijn concurrent Ondoa geen eerste doelman bij Sevilla. Georges Mbokwe is de derde keeper in de selectie. Hij speelt op het tweede niveau in Noorwegen bij Mjöndalen IF.

Duitsland

De eerste wedstrijd van Kameroen op de Confederations Cup is zondag in de Otkrytiye Arena in Moskou tegen Chili. Australië (22 juni) en Duitsland (25 juni) zijn de andere tegenstanders van Kameroen in groep B. Bij de Duitsers behoort Amin Younes, ploeggenoot van Onana bij Ajax, tot de selectie.

Volgens Broos zijn de verwachtingen in Kameroen hoog, ook al zit zijn ploeg in een zware groep. "Ze verwachten dat we de cup gaan pakken, voor de mensen in Kameroen is het moeilijk om te relativeren."

De Confederations Cup duurt tot en met 2 juli. De laatste drie edities werden gewonnen door Brazilië, dat zich dit keer niet wist te plaatsen. Chili is als de kampioen van Zuid-Amerika naar Rusland gereisd.