Zuid-Korea ontslaat bondscoach Stielike na nederlaag in WK-kwalificatie

De 62-jarige Duitser was sinds 2014 bondscoach van het Aziatische land en had nog een contract tot en met het WK in 2018. Na de nederlaag in Qatar is directe plaatsing voor het toernooi in Rusland in gevaar voor Zuid-Korea.

Het voltallige technisch comité van de Koreaanse bond dat de beslissing nam om Stielike te ontslaan, is zelf ook opgestapt. Dat meldde voorzitter van het comité Lee Yong-soo donderdag tijdens de persconferentie waarin het ontslag van Stielike bekend werd gemaakt.

Stielike zat bij 38 interlands op de bank en wist er daarvan 25 te winnen. Daarmee is hij qua winstpercentage de meest succesvolle bondscoach van het Aziatische land sinds 1979. Ook Guus Hiddink, die Zuid-Korea in 2002 naar de halve finale van het WK leidde, was cijfermatig gezien minder succesvol dan de Duitser.

In 2015 legde Stielike met Zuid-Korea beslag op de East Asian Cup en wist de ploeg de finale te bereiken van de Azië Cup, waarin Australië na verlenging te sterk bleek.

In de de huidige WK-kwalificatiecampagne verloor Zuid-Korea behalve van Qatar ook van Iran en China en werd er teleurstellend gelijkgespeeld tegen Syrië. Vier thuiswedstrijden werden omgezet in minimale overwinningen.

Bondscoach

Stielike was als voetballer in de jaren 70 en 80 succesvol bij Borussia Mönchengladbach en Real Madrid. De middenvelder speelde 42 interlands voor West-Duitsland.

Eerder diende Stielike Zwitserland en Ivoorkust als bondscoach en was hij assistent-bondscoach van Duitsland, waar hij ook enkele jeugdploegen onder zijn hoede had.

Oezbekistan

Met dertien punten uit acht duels staat Zuid-Korea op de tweede plek in groep A van de Aziatische kwalificatiezone. De voorsprong op Oezbekistan bedraagt met slechts twee duels te gaan één punt.

Beide landen treffen elkaar op 5 september in Oezbekistan in de laatste poulewedstrijd. Alleen de eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland. De nummer drie gaat de play-offs in.

Op 31 augustus vervolgt Zuid-Korea de WK-kwalificatie met een thuiswedstrijd tegen Iran, dat zich al geplaatst heeft voor het WK.