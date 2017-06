Chinese president meldt zich bij Infantino voor organisatie WK

De Chinese president is een groot voetbalfan en stimuleert grote bedrijven om honderden miljoenen euro's in het voetbal te steken. Daardoor maakten enkele grote trainers en spelers de afgelopen jaren de overstap vanuit Europa en Zuid-Amerika naar de Chinese competitie.

Xi en Infantino spraken woensdag over de toenemende populariteit van het voetbal in China. "Daarbij heeft de Chinese president de hoop en droom uitgesproken van hem een veel inwoners van China om in de toekomst een WK voetbal te organiseren", schrijft de FIFA in een verklaring.

Infantino zegt in die verklaring: "Vandaag was de aftrap van een vernieuwde en nauwere samenwerking tussen China en de FIFA, voor de toekomst van het voetbal."

FIFA-ranglijst

De verwachting is dat China zich kandidaat zal gaan stellen voor de organisatie van het toernooi in 2030 of 2034. De WK's van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) zijn reeds vergeven. Het eindtoernooi van 2026 zal daardoor op een ander continent dan Azië worden gehouden.

China staat momenteel op de 82e plaats van de FIFA-ranglijst. Na een 2-2 gelijkspel tegen Syrië op dinsdag is de volksrepubliek met ruim 1,3 miljard inwoners vrijwel zeker uitgeschakeld in de kwalificatie voor het WK in 2018.

De Cinezen namen slechts eenmaal deel aan een WK. In 2002 in Zuid-Korea en Japan verloor het alle drie de groepsduels, zonder een doelpunt te maken.

"Er bestaat nog steeds een groot verschil in de standaard van het huidige Chinese voetbal en dat van de grote voetballanden", zei Xi volgens de Chinese staatsomroep CCTV tegen Infantino. "Voetbal draait niet alleen om competitie, maar ook om patriotisme en collectieve strijd."

De toenemende invloed van China op het voetbal werd in mei onderstreept met de aanstelling van Zhang Jian in de uitvoerende raad van de FIFA. Enkele grote Chinese bedrijven hebben zich als sponsor aan de WK's van 2018 en 2022 verbonden.