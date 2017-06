Southampton ontslaat trainer Claude Puel

Het gedwongen vertrek van de Fransman komt als een verrassing. Southampton geeft geen reden voor het ontslag en zegt Puel dankbaar te zijn voor zijn harde werk in het afgelopen seizoen.

De 55-jarige Puel was een jaar geleden de opvolger van Ronald Koeman, die naar Everton vertrok. Hij leidde de 'Saints' naar een verdienstelijke achtste plaats in de competitie, al was dat net genoeg niet om komend seizoen Europees te mogen spelen. Daarnaast plaatste Puel zich met Southampton voor de finale van de League Cup, de eerste grote eindstrijd van de club sinds 2003. De finale op Wembley werd met 3-2 verloren van Manchester United.

Bij de bekendmaking van het ontslag schrijft Southampton dat de finale "een memorabele dag was voor de supporters, die ze altijd zullen koesteren". De club wenst Puel, die eerder trainer was in Frankrijk bij Olympique Nice, Olympique Lyon, AS Monaco en Lille, veel succes in de toekomst.

Opvolger

Verder schrijft Southampton dat de zoektocht naar een nieuwe trainer al aan de gang is. De club heeft er vertrouwen in dat er een manager wordt gevonden die bij de langetermijnvisie past.

Het nieuwe Premier League-seizoen begint voor Southampton in het weekend van 12 en 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Swansea City.

