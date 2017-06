Van Wolfswinkel sluit niet uit dat hij nogmaals terugkeert bij Vitesse

"Waarom zou ik niet voor een tweede keer kunnen terugkomen? Ik zeg daar zeker geen nee tegen", aldus Van Wolfswinkel op de website van de Arnhemse club.

De 28-jarige spits, die tot 2009 ook al bij Vitesse speelde, kan terugkijken op een goed jaar in Arnhem. Met twintig goals werd hij tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie en hij leidde Vitesse met twee treffers in de KNVB-bekerfinale tegen AZ naar de eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie.

Door het succes en het plezier dat hij bij Vitesse hervond, vindt Van Wolfswinkel het moeilijk om Vitesse nu alweer te verlaten.

"Een paar andere clubs heb ik nee verkocht. Voor die clubs wilde ik niet vertrekken bij Vitesse. Maar bij Basel voelde het anders. Het is een grote club, die om de prijzen speelt in eigen land en in de Champions League. Hier kon ik geen nee tegen zeggen."

Neeskens

Bij zijn keuze voor de Zwitserse topclub had Van Wolfswinkel, wiens contract nog twee jaar doorliep en die Vitesse vijf miljoen euro oplevert, mislukte avonturen in zijn achterhoofd. Zo scoorde hij voor zowel Norwich City als Real Betis maar één keer in een heel seizoen.

"Ik moet realistisch zijn. De topclubs uit Engeland en Duitsland komen niet voor mij. Maar ik moet wel bij een topteam spelen omdat ik als spits dicht bij het doel van de tegenstander het best tot mijn recht kom. Ik heb een aanvallende ploeg nodig. Dan moet je niet naar een absolute topcompetitie gaan, maar wel naar een club die meespeelt om de prijzen. Vandaar de keuze voor Zwitserland en Basel."

Toevallig woont de schoonvader van Van Wolfswinkel, oud-international Johan Neeskens, al in Zwitserland omdat hij met een Zwitserse vrouw getrouwd is. "Ze wonen op een uurtje rijden van Basel", weet Van Wolfswinkel. "Mijn partner Bianca is bovendien in Zwitserland opgegroeid en vindt het leuk om er terug te keren en bij haar ouders in de buurt te wonen."

"Maar dat was niet de reden om voor Basel te kiezen. Het is een leuke bijkomstigheid. Mijn keuze voor Basel is een keuze voor het voetbal, evenals mijn keuze voor Vitesse dat was. Ik wil de lijn van Vitesse doortrekken."