'Galatasaray meldt zich bij Ajax voor Tete'

De Telegraaf meldt dat Ajax al onderhandelt met Galatasaray over een transfersom voor de 21-jarige Tete, die zijn medio 2018 aflopende contract niet lijkt te gaan verlengen. Ajax wil de rechtsback daarom deze zomer verkopen, anders vertrekt hij volgend jaar transfervrij.

Onder trainer Peter Bosz, die vorige week bij Borussia Dortmund tekende, kon Tete niet rekenen op een basisplaats. Bosz, die naar verwachting wordt opgevolgd door Marcel Keizer, gaf rechts achterin de voorkeur aan Joël Veltman, maar die liet onlangs doorschemeren dat ook hij openstaat voor een buitenlands avontuur.

Een nieuwe trainer en een vertrek van Veltman zou voor meer perspectief kunnen zorgen voor Tete, maar het is twijfelachtig of hij daarop wacht. "Ik ben met een heleboel mensen in gesprek", zegt Raiola tegen De Telegraaf over het aantal clubs dat interesse heeft in Tete. Naar verluidt wil Ajax drie miljoen euro plus een doorverkooppercentage voor de zesvoudig Oranje-international.

Klaassen

Overigens is Tete niet de enige speler die op korte termijn kan vertrekken bij Ajax. Dinsdag werd gemeld dat de Amsterdamse club met Everton onderhandelt over captain Davy Klaassen, die ongeveer dertig miljoen euro moet opbrengen. Het contract van de 24-jarige Klaassen nog tot medio 2019.

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer voor dertig miljoen euro komen dan wordt Klaassen de duurste verkoop van Ajax na Arek Milik, die vorig jaar voor 32 miljoen euro naar Napoli vertrok.