FC Twente met vier speelsters hofleverancier in EK-selectie Oranje

Landskampioen Ajax levert net als PSV drie speelsters. Twee voetbalsters komen uit voor Arsenal, na de zomer speelt ook Vivianne Miedema (Bayern München) voor de Londense club.

Wiegman vond het samenstellen van de selectie een lastig karwei. "De kwaliteit van deze spelersgroep wordt steeds hoger, dus de keuze voor de selectie was een pittig proces. We kijken ernaar uit om met dit team de laatste weken van de voorbereiding in te gaan om op 16 juli te starten aan een fantastisch EK in eigen land."

Uiterlijk 5 juli moet Wiegman de definitieve selectie indienen bij de UEFA. Negen speelsters staan daarom op de standby-lijst en kunnen in het geval van een blessures alsnog naar opgeroepen worden voor het EK.

Afvallers

Zestienvoudig international Merel van Dongen en Siri Worm (33 interlands) zijn de meest opvallende afvallers. De verdedigers van Ajax en FC Twente staan wel op de standby-lijst.



Oranje komt volgende week dinsdag bijeen voor een driedaags trainingskamp. Sommige speelsters ontbreken dan nog wegens competitieverplichtingen in het buitenland.



Zondag 2 juli komt de voltallig selectie voor het eerst in Zeist samen te voorbereiding op het EK. Zaterdag 8 juli staat de laatste oefeninterland op het programma. Op het Kasteel in Rotterdam speelt Oranje tegen Wales.

De selectie

Doel: Angela Christ (PSV), Loes Geurts (Paris Saint-Germain), Sari van Veenendaal (Arsenal).

Verdediging: Mandy van den Berg (Reading FC), Sheila van den Bulk (Djurgardens IF), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Kika van Es (Achilles'29), Stefanie van der Gragt (Bayern München), Dominique Janssen (Arsenal), Desiree van Lunteren (Ajax), Sari van Veenendaal (FC Twente).

Middenveld: Lineth Beerensteyn (FC Twente), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Sisca Folkertsma (PSV), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (FC Twente), Sherida Spitse (FC Twente), Kelly Zeeman (Ajax).

Aanval: Renate Jansen (FC Twente), Vanity Lewerissa (PSV), Lieke Martens (FC Rosengard), Vivianne Miedema (Bayern München), Shanice van de Sanden (Liverpool).

Standby-lijst: Marjolijn van den Bighelaar (Ajax), Merel van Dongen (Ajax), Danique Kerkdijk (FC Twente), Jeslynn Kuijpers (PSV), Barbara Lorsheyd (FC Twente), Myrthe Moorrees (PSV), Marthe Munsterman (FC Twente), Paulina Quaye (Ajax) en Siri Worm (FC Twente).

Oranje opent het EK op 16 juli tegen Noorwegen. Daarna staan groepsduels met Denemarken en België op het programma. Alle poulewedstrijden van Oranje zijn uitverkocht.

De EK-finale is op 6 augustus in Enschede.