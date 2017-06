Bondscoach Qatar stapt op na zege op Zuid-Korea

De voetbalbond van Qatar laat in een verklaring weten verrast te zijn over het besluit van Fossati, die nog geen jaar in dienst was. Qatar staat ondanks de zege voorlaatste in de kwalificatiepoule voor het WK in Rusland.

Het verschil met nummer twee Zuid-Korea is met twee duels te spelen zes punten. Alleen de nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde. De nummer drie speelt in de play-offs om een startbewijs.

Fossati (64) dreigde al eerder met een snel vertrek bij Qatar. De Uruguayaan kon zich niet vinden in het plan van de bond om genaturaliseerde voetballers niet meer op te nemen in de nationale ploeg.

De gastheer van het WK in 2022 heeft veel buitenlandse sporters overgehaald onder de vlag van het oliestaatje uit te komen. Ongeveer de helft van de nationale voetbalploeg bestaat uit spelers die geboren zijn in een ander land.