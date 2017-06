Oranjevrouwen in oefeninterland richting EK ruim langs Oostenrijk

Bondscoach Sarina Wiegman zag haar ploeg winnen dankzij een eigen doelpunt van Virginia Kirchberger en treffers van jubilaris Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Vrijdag ging Nederland in Breda nog met 0-1 onderuit tegen Japan. De oefenreeks richting de Europese eindstrijd wordt op zaterdag 8 juli in Rotterdam afgesloten met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales op Het Kasteel.

Het publiek in De Adelaarshorst kon dinsdag al vroeg juichen. Binnen twee minuten lag de bal er al in door een eigen goal van Kirchberger. Nog geen minuut later verdubbelde Miedema de marge al op aangeven van Martens.

De pas 20-jarige spits, die Bayern München onlangs verruilde voor Arsenal, tekende in haar vijftigste interland al weer voor haar 39e goal in het shirt van de 'Oranje Leeuwinnen'.

Martens was zeven minuten voor het scheiden van de markt zelf verantwoordelijk voor de derde en laatste treffer. De linksbuiten liet de Oostenrijkse doelvrouw kansloos na een één-tweetje met Miedema.

EK

Nederland opent het EK op zondag 16 juli in de Utrechtse Galgenwaard met de groepswedstrijd tegen Noorwegen. De andere tegenstanders in de poulefase zijn Denemarken en België. Duitsland is de titelverdediger.

Vier jaar geleden strandden de Oranjevrouwen in de groepsfase bij het EK in Zweden. In 2009 werden de halve finales bereikt in Finland. Bij het WK van 2015 haalde Nederland de achtste finales.