Heracles-aanvaller Armenteros scoort bij interlanddebuut voor Zweden

De 27-jarige Armenteros stond pas twaalf minuten op het veld toen hij doel trof in de vriendschappelijke wedstrijd in Oslo.

Hij kwam na 69 minuten binnen de lijnen voor oud-Feyenoorder John Guidetti en kopte de Zweden in de 81e minuut uit een hoekschop weer naast het buurland, dat vlak voor rust op voorsprong was gekomen via Mohamed Elyounoussi.

Armenteros werd afgelopen zaterdag voor het eerst opgeroepen voor de A-ploeg van Zweden. De spits met Cubaanse roots speelde in het verleden wel al jeugdinterlands voor Zweden. Hij profiteerde van de vroege vakantie voor Marcus Berg, Andreas Granqvist, Mikael Lustig en Robin Olsen.

Larsson

Heerenveen-aanvaller Sam Larsson had wel een basisplaats gekregen van de Zweedse bondscoach Janne Andersson, die ook speeltijd gaf aan voormalig Eredivisie-spelers Kristoffer Nordfeldt en Oscar Hiljemark.

In het voorbije seizoen kroonde Armenteros zich met negentien competitietreffers tot clubtopscorer van Heracles. Alleen Nicolai Jörgensen (21) en Ricky van Wolfswinkel (20) scoorden vaker in de Eredivisie.

Zweden is groepsgenoot van Oranje in de WK-kwalificatiereeks. De Scandinaviërs gaan in poule A aan de leiding met dertien punten, evenveel als Frankrijk. Nederland volgt met tien punten.