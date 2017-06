Armenteros scoort bij debuut voor Zweden, Frankrijk klopt Engeland

De 27-jarige Armenteros stond pas twaalf minuten op het veld toen hij namens Zweden doel trof in de vriendschappelijke wedstrijd in Oslo.

Hij kwam na 69 minuten binnen de lijnen voor oud-Feyenoorder John Guidetti en kopte de Zweden in de 81e minuut uit een hoekschop weer naast het buurland, dat vlak voor rust op voorsprong was gekomen via Mohamed Elyounoussi.

Armenteros werd afgelopen zaterdag voor het eerst opgeroepen voor de A-ploeg van Zweden. De spits met Cubaanse roots speelde in het verleden wel al jeugdinterlands voor Zweden. Hij profiteerde van de vroege vakantie voor Marcus Berg, Andreas Granqvist, Mikael Lustig en Robin Olsen.

Larsson

Heerenveen-aanvaller Sam Larsson had wel een basisplaats gekregen van de Zweedse bondscoach Janne Andersson, die ook speeltijd gaf aan voormalig Eredivisie-spelers Kristoffer Nordfeldt en Oscar Hiljemark.

In het voorbije seizoen kroonde Armenteros zich met negentien competitietreffers tot clubtopscorer van Heracles. Alleen Nicolai Jörgensen (21) en Ricky van Wolfswinkel (20) scoorden vaker in de Eredivisie.

Zweden is groepsgenoot van Oranje in de WK-kwalificatiereeks. De Scandinaviërs gaan in poule A aan de leiding met dertien punten, evenveel als Frankrijk. Nederland volgt met tien punten.

Frankrijk-Engeland

In Saint-Denis ontdeed Frankrijk zich met een man minder knap van Engeland. Hoewel 'Les Bleus' bijna drie kwartier met tien man speelden door een dubieuze rode kaart voor Raphaël Varane, was de eindstand 3-2 in het Stade de France.

Ousmane Dembélé maakte in de 78e minuut de winnende treffer. De middenvelder van Borussia Dortmund werd na matig uitverdedigen van John Stones op maat bediend door Kylian Mbappé en verschalkte de Engelse goalie Jack Butland met een lage schuiver.

De bezoekers hadden al na negen minuten brutaal de leiding genomen. Raheem Sterling stuurde Ryan Bertrand weg en de linksback bereikte met zijn voorzet aanvoerder Harry Kane, die koelbloedig als altijd van dichtbij de 0-1 op het scorebord zette.

Een klein kwartier later kwam Frankrijk al weer langszij. Doelman Tom Heaton kreeg een kopbal van Olivier Giroud niet onder controle en in de rebound kon verdediger Samuel Umtiti van dichtbij binnen schieten. Op slag van rust werd het via Djibril Sidibé zelfs 2-1 voor de verliezend EK-finalist.

Opsteker

Vlak na de hervatting ging de bal echter op de stip voor de Engelsen. De Italiaanse scheidsrechter Davide Massa oordeelde dat Dele Alli in het zestienmetergebied werd neergelegd door Varane en gaf naast een penalty ook rood. Het buitenkansje vanaf elf meter liet Kane niet onbenut.

Ondanks de manmindersituatie kon er toch gejuicht worden in Saint-Denis, omdat Dembélé een klein kwartier voor het laatste fluitsignaal nog voor de eindstand van 3-2 zorgde. Dat was een fijne opsteker voor de 'Haantjes', die vrijdag met 2-1 hadden verloren in en tegen Zweden.

Voor Engeland betekende het juist de tweede tik in vier dagen tijd. Afgelopen zaterdag eindigde het Britse onderonsje met Schotland in de WK-kwalificatiereeks in een 2-2 gelijkspel.

Nijhuis

In Cluj voelde scheidsrechter Bas Nijhuis zich genoodzaakt één rode kaart uit te delen bij de oefeninterland tussen Roemenië en Chili. Gary Medel moest na iets meer dan een halfuur spelen inrukken van de Tukker.

Dat was ook meteen het begin van het einde voor de Zuid-Amerikanen. Op het moment van de rode kaart leidde Chili nog met 1-2, maar het thuisland stapte na negentig minuten met een 3-2 overwinning van het veld.

Met PSV'er Santiago Arias in de basis en Ajacied Davinson Sanchez op de bank won Colombia met 0-4 van Kameroen. James Rodriguez, Yerry Mina (twee keer) en Jose Izquierdo passeerden de Kameroense doelman André Onana. De Afrikanen speelden bijna een helft met tien man door een rode kaart voor Robert Tambe.