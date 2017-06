Strootman krijgt Di Francesco als nieuwe trainer bij AS Roma

De 47-jarige Di Francesco tekent een contract voor twee seizoenen bij de nummer twee van het voorbije Serie A-seizoen. Dat meldt de club van Kevin Strootman op de website.

Als speler kwam Di Francesco tussen 1997 en 2001 al vier seizoenen uit voor de 'Giallorossi'. "Ik ben heel blij weer terug te zijn in Rome en dat ik een club mag trainen die altijd heel veel voor me betekend heeft."

Twaalfvoudig international Di Francesco was de laatste vijf seizoenen werkzaam voor Sassuolo, dat hem tussentijds één keer ontsloeg maar iets meer dan een maand later weer in dienst nam. Met de bescheiden ploeg uit Noord-Italië dwong hij in 2013 voor het eerst promotie naar het hoogste niveau af en deed hij dit seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis mee aan de Europa League.

"Onze nieuwe technisch directeur Monchi heeft voor hem gekozen vanwege zijn speelstijl", verklaart Roma-voorzitter James Pallotta de keuze voor Di Francesco. "Wij zijn ervan overtuigd dat hij de juiste keuze is voor Roma."

Moreno

De hoofdstedelingen moest onlangs noodgedwongen afscheid nemen van Spalletti. De 58-jarige Italiaan weigerde zijn aflopende contract in Stadio Olimpico te verlengen en tekende vorige week voor twee jaar bij Internazionale.

Eerder op dinsdag presenteerde AS Roma al Hector Moreno als nieuwe aanwinst. De 29-jarige verdediger uit Mexico komt over van PSV en tekent tot medio 2021 bij de Champions League-deelnemer.