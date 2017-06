Franse bond geeft Ranieri dispensatie voor trainerschap Nantes

Nantes moest dispensatie aanvragen voor Ranieri omdat trainers op het hoogste niveau in Frankrijk niet ouder mogen zijn dan 65 jaar. De ervaren Italiaan wordt in oktober 66 en is dan officieel te oud.

Volgens Franse media gaat Ranieri voor twee jaar tekenen bij de club uit het westen van Frankrijk, die afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Ligue 1.

Het wordt de eerste klus van Ranieri nadat hij in februari vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen bij Leicester City. Vorig jaar leidde hij de 'Foxes' nog verrassend naar de titel in de Premier League.

AS Monaco

Ranieri was al eerder trainer in de Franse competitie. Van 2012 tot 2014 werkte hij bij AS Monaco en met die club promoveerde hij naar de Ligue 1. Hij zat tevens op de bank bij onder meer Napoli, Fiorentina, Valencia, Juventus en AS Roma.

Overigens heeft Nantes de aanstelling van Ranieri nog niet bevestigd.

