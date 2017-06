'Ajax verwacht Keizer op korte termijn te presenteren als opvolger Bosz'

Volgens Voetbal International zijn de partijen nog in gesprek om de laatste details af te ronden. De 48-jarige Keizer, die Jong Ajax afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de Jupiler League leidde, moet nog wel een ervaren assistent naast zich krijgen.

Als Ajax geen ervaren assistent vindt, dan schuift naar verluidt Aron Winter door. De 84-voudig Oranje-international was het afgelopen seizoen trainer van de A1. Hennie Spijkerman, die onder Bosz en Frank de Boer assistent-trainer was, blijft gewoon deel uitmaken van de technische staf.

Het is de bedoeling dat de oud-jeugdspeler op 29 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Keizer zou al langer voorbestemd zijn geweest om Bosz op termijn op te volgen. Het technisch hart van Europa League-finalist ziet in hem de enige serieuze kandidaat voor het trainerschap in de Johan Cruijff Arena.

Mocht het daadwerkelijk tot een akkoord komen met Keizer, dan kiest Ajax voor een onervaren trainer. Keizer heeft in de Eredivisie alleen een paar maanden als hoofdtrainer bij SC Cambuur gewerkt en wist die club niet te behoeden voor degradatie naar de Jupiler League. Eerder was hij trainer van FC Emmen en Telstar.

Bergkamp

Als speler heeft Keizer een verleden bij Ajax. Eind jaren tachtig kwam hij tot vier Eredivisiewedstrijden in de hoofdmacht, maar een doorbraak in Amsterdam bleef uit. Hij speelde samen met Dennis Bergkamp, die onderdeel uitmaakt van het technisch hart van Ajax en botste met Bosz.

Na zijn vertrek als speler bij Ajax was Keizer actief bij Cambuur, Emmen en De Graafschap. Een jaar geleden keerde hij terug in Amsterdam en werd hij trainer van Jong Ajax.

Omdat Keizer met Jong Ajax niet alleen goed presteerde, maar de ploeg ook aantrekkelijk en aanvallend liet spelen in de Jupiler League, ziet Ajax in de Badhoevedorper een geschikte kandidaat voor de hoofdmacht.

Ajax begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen op donderdag 29 juni. Een maand later staan voor de verliezend Europa League-finalist de eerste wedstrijden op het programma in de voorrondes van de Champions League. De eerste wedstrijd van Ajax in de Eredivisie is op zaterdag 12 augustus uit tegen Heracles.