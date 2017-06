PSV-verdediger Moreno vertrekt naar AS Roma

Beide clubs hebben geen mededeling gedaan over de transfersom, maar naar verluidt bedraagt die zes miljoen euro. Het contract van Moreno in Eindhoven liep nog tot medio 2019.

"Ik ben erg blij om naar Rome te komen", zegt Moreno op de website van zijn nieuwe club. "Voor mijn carrière is dit een grote stap voorwaarts. Ik hoop met mijn individuele kwaliteiten een bijdrage te leveren aan het collectieve succes."

AS Roma werd afgelopen seizoen achter Juventus tweede in de Serie A. Moreno speelt daardoor komend seizoen met zijn nieuwe club in de groepsfase van de Champions League. Ook oud-PSV'er Kevin Strootman staat bij de 'Giallorossi' onder contract.

Algemeen directeur Monchi is blij met de komst van Moreno, die als tachtigvoudig international van de Mexicaanse ploeg over veel internationale ervaring beschikt. "Het binnenhalen van Hector Moreno was al langere tijd een doel voor mij. Hij is een centrale verdediger met veel ervaring en voldoet perfect aan het profiel van de aanwinst die we zochten."

Kampioen

Moreno speelde twee seizoenen in Eindhoven. Daarvoor was de verdediger vier jaar actief in de Primera Division bij Espanyol. De Spaanse club nam Moreno over van AZ, zijn eerste club in Europa.

Zowel met AZ (2008/2009) als met PSV (2015/2016) werd hij kampioen in de Eredivisie. Afgelopen seizoen was hij met zeven doelpunten de meest trefzekere verdediger in de Nederlandse competitie.

In 2011 won de linksbenige verdediger met Mexico de Gold Cup. Bovendien vertegenwoordigde Moreno zijn land op de WK's van 2010 en 2014.

Moreno was zondag aanvoerder van de Mexicaanse ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Verenigde Staten (1-1). Samen met PSV-middenvelder Andres Guardado neemt hij deze maand deel aan de Confederations Cup. In groep A speelt Mexico tegen gastland Rusland, Portugal en Nieuw-Zeeland.

PSV nam na het seizoen al afscheid van de huurlingen Siem de Jong (Newcastle United), Marco van Ginkel (Chelsea) en Oleksandr Zinchenko (Manchester City). De club van trainer Phillip Cocu heeft nog geen spelers gehaald.