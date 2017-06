Elia verlaat Feyenoord en tekent voor drie jaar bij Istanbul Basaksehir

De transfer van Elia komt niet als een verrassing. Direct na het veroveren van de landstitel met Feyenoord zei hij dat hij de Rotterdamse club wilde verlaten, ondanks een doorlopend contract.

De afgelopen dagen lekte ook al uit dat hij in onderhandeling was met de club uit Istanbul, die afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse Süper Lig. Dinsdagochtend onderging Elia de laatste medische check, waarna de transfer werd afgerond.

Het contract van Elia in De Kuip liep nog door tot medio 2019. Het is niet bekend welk bedrag Feyenoord ontvangt voor de 28-voudig international.

Hahn

Elia is de tweede speler deze week die Feyenoord verlaat, nadat derde doelman Warner Hahn maandag bij sc Heerenveen tekende. Ook Dirk Kuijt gaat niet met de Rotterdamse club de Champions League in. Hij zette vorige maand een punt achter zijn loopbaan.

Basaksehir wordt de vijfde buitenlandse club voor Elia, die in Duitsland speelde bij Hamburger SV en Werder Bremen, in Italië bij Juventus en in Engeland bij Southampton. In Nederland speelde hij eerder voor ADO Den Haag en FC Twente.

In zijn twee seizoenen bij Feyenoord speelde Elia 55 competitiewedstrijden en daarin scoorde hij zeventien keer.