Brazilië verslaat Australië in oefenduel na razensnelle openingstreffer

Direct na de aftrap verloor Australië de bal aan Giuliano, die de diepgaande Diego Souza bediende. De middenvelder van Sport Recife tekende na twaalf seconden voor zijn eerste interlandtreffer.

Na rust tekende verdediger Tiago Silva voor 0-2. Hij werkte van dichtbij binnen nadat David Luiz uit een hoekschop de lat raakte.

De Australische doelman Mitchell Langerak verrichtte enkele goede reddingen, maar was kansloos op een inzet van Taison, die raak schoot na een hakje van Paulinho. In blessuretijd kopte Diego Souza uit een hoekschop zijn tweede treffer binnen en zette zo de 0-4 eindstand op het scorebord.

Hrustic

Bij Australië maakte FC Groningen-middenvelder Ajdin Hrustic als invaller zijn debuut. Hij bereidt zich met zijn land voor op de Confederations Cup die zaterdag van start gaat. Australië speelt in Rusland tegen Duitsland, Kameroen en Chili.

Eerder op dinsdag moest aanvoerder Mile Jedinak zich afmelden voor het toernooi waar de kampioenen van de verschillende continenten tegen elkaar spelen. De middenvelder heeft last van zijn lies.

"Heel teleurstellend", zei Jedinak. "Maar we hebben de komende maanden een aantal cruciale wedstrijden op het programma staan op de route naar het WK. Dan wil ik fit zijn." Bondscoach Ange Postecoglou heeft James Jeggo van Sturm Graz opgeroepen als vervanger.

Voor de Braziliaanse selectie was het oefenduel in Melbourne de laatste wedstrijd van het seizoen. De Zuid-Amerikanen hebben zich al geplaatst voor het WK 2018 in Rusland en spelen eind augustus in de kwalificatie tegen Ecuador. Vrijdag verloor Brazilië in een oefenduel in Melbourne nog met 1-0 van aartsrivaal Argentinië.

Argentinië

Evenals Brazilië, kwam Argentinië maandag in actie. Zonder Lionel Messi wonnen de Argentijnen een oefenwedstrijd in en tegen Singapore met 6-0.

Federico Fazio, Joaquin Correa, Alejandro Gomez, Leandro Paredes, Lucas Alario en Angel Di Maria waren allen een keer trefzeker voor het team van bondscoach Jorge Sampaoli.