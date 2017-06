Heracles-verdediger Hoogma (19) vertrekt naar Hoffenheim

Beide clubs hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de transfer gemoeid is. Hoffenheim werd afgelopen seizoen derde in de Bundesliga en speelt in de voorronde van de Champions League.

"Heracles Almelo verliest hiermee een talentvolle jonge speler", zegt scheidend Heracles-voorzitter Jan Smit. "Maar wij gunnen Justin deze belangrijke stap in zijn carrière."

Hoogma miste afgelopen seizoen geen minuut in de Eredivisie. Hij is de jongste speler ooit met het maximale aantal speelminuten in één seizoen.

Met zijn transfer naar Duitsland treedt Justin Hoogma in de voetsporen van zijn vader Nico-Jan. Die speelde in tussen 1998 en 2004 in de Bundesliga voor Hamburger SV. Sinds 2007 is Nico-Jan Hoogma werkzaam bij Heracles als algemeen directeur.