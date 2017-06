Heracles-verdediger Hoogma (19) vertrekt naar Hoffenheim

Beide clubs hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de transfer gemoeid is. Hoffenheim werd afgelopen seizoen vierde in de Bundesliga en debuteert komend seizoen in de voorronde van de Champions League.

Heracles betreurt dat Hoogma nu al vertrekt. "De club verliest hiermee een talentvolle jonge speler", zegt scheidend voorzitter Jan Smit. "Maar wij gunnen Justin deze belangrijke stap in zijn carrière."

Hoogma, die in Duitsland ploeggenoot wordt van voormalig Heracles-spits Mark Uth, miste afgelopen seizoen geen minuut in de Eredivisie. Hij is de jongste speler ooit met het maximale aantal speelminuten in één seizoen. Na Thomas Bruns (Vitesse), Robin Gosens (Atalanta Bergamo) en Mike te Wierik (FC Groningen) is Hoogma al de vierde speler die Heracles deze zomer verlaat.

Dinsdagmiddag haalde Heralces de transfervrije Willem II-verdediger Wuytens als vervanger. De 26-jarige Belg stond al langere tijd in de belangstelling van de clun uit Almelo. "Heracles toonde al interesse toen het vorig seizoen nog bezig was. Er speelde nog wel wat, maar ik had gewoon een goed gevoel bij Heracles", zegt Wuytens tegen het AD.

Heracles versterkte zich al met de verdedigers Bart van Hintum (Gaziantepspor) en Dario Van den Buijs (FC Eindhoven).

Uitdaging

Met zijn transfer naar Duitsland treedt Hoogma in de voetsporen van zijn vader Nico-Jan. Die speelde van 1998 tot en met 2004 in de Bundesliga voor Hamburger SV. Nico-Jan Hoogma is momenteel bij Heracles werkzaam als algemeen directeur.

Justin Hoogma, jeugdinternational van Oranje, is trots dat hij het voorbeeld van zijn vader volgt. "Ik heb zes jaar in Duitsland gewoond. Ik spreek de taal niet zo heel goed meer, maar ik ga het weer oppakken. Ik verheug me zeer op deze nieuwe uitdaging. Ik denk dat Hoffenheim een goede club voor mij is en kan niet wachten om te beginnen."

"Hoffenheim heeft vanwege de speelstijl, hun recente successen en zeker ook omdat de club erom bekend staat spelers naar een hoger niveau te kunnen ontwikkelen vanaf het eerste gesprek een grote aantrekkingskracht op mij uitgeoefend", zegt de jeugdinternational van Oranje.

Alexander Rosen, tecnhisch directeur van Hoffenheim, is erg tevreden met zijn aankoop. "Justin is een zeer begaafde linksbenige verdediger die uitstekend is in het positiespel."

Braafheid

Hoffenheim speelt zijn thuiswedstrijden in de Rhein-Neckar-Arena, dat met zijn capactiteit van 30.150 plaatsen bijna tien keer zo groot is als het inwoneraantal van het dorp Hoffenheim. Hoogma wordt de derde Nederlander ooit bij de club.

Ryan Babel (2011/2012) en Edson Braafheid (2011-2014) speelden eerder voor Hoffenheim, dat sinds 2008 actief is in de Bundesliga.

