Jahanbakhsh en Ghoochannejhad plaatsen zich met Iran voor WK

Door de zege op Oezbekistan is Iran zeker van minimaal de tweede plaats in groep A van de Aziatische kwalificatiereeks. Alleen Zuid-Korea kan het land nog passeren.

Iran is het derde land dat zich plaatst voor het WK. Het voegt zich bij het automatisch gekwalificeerde gastland Rusland en Brazilië, dat het toernooi eveneens op eigen kracht haalt.

Het wordt de vijfde keer dat Iran erbij is op een WK. In 1978, 1998, 2006 en 2014 plaatste het land zich ook, maar nooit kwam het verder dan de poulefase. Drie jaar geleden in Brazilië redde Iran het onder leiding van de Portugees Carlos Queiroz, die nog altijd de bondscoach is, niet in een groep met Argentinië, Nigeria en Bosnië en Herzegovina.

Azmoun

Jahanbakhsh van AZ had in de thuiswedstrijd tegen de Oezbeken een basisplaats. De vleugelspits werd vlak voor rust gewisseld. Ghoochannejhad (sc Heerenveen) viel in blessuretijd in.

Sardar Azmoun, die afgelopen seizoen met FK Rostov tegen Ajax en PSV speelde, opende halverwege de eerste helft de score in Teheran. Masoud Shojaei verzuimde Iran vlak na rust op 2-0 te zetten. Hij miste een strafschop. Vlak voor tijd zorgde Mehdi Taremi alsnog voor de tweede treffer.