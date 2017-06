Koploper Mexico speelt gelijk tegen Verenigde Staten in WK-kwalificatie

PSV-verdediger Hector Moreno was aanvoerder van de Mexicaanse ploeg, waar zijn clubgenoot Andres Guardado niet in actie kwam.

Voormalig sc Heerenveen-middenvelder Michael Bradley hielp de Amerikanen met een treffer in de zesde minuut op voorsprong in het Aztekenstadion in Mexico Stad. Hij veroverde de bal rond de middenlijn en passeerde doelman Guillermo Ochoa met een prachtige stift van zo'n 35 meter.

De gelijkmaker van Carlos Vela viel in de 23e minuut. Hij rondde een Mexicaanse counter bekwaam af.

Beide ploegen waren dicht bij de winnende treffer. Een vrije trap van de Mexicaan Hector Herrera belandde op de lat en Bradley schoot via buitenkant paal naast.

Koploper

Mexico is met veertien punten uit zes wedstrijden de onbetwiste koploper in de Noord-Amerikaanse kwalificatiepoule voor het WK 2018 in Rusland. De VS staat na een zwakke start inmiddels op de derde plaats met acht punten uit zes duels.

De beste drie landen uit de poule van zes plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vier speelt nog in een play-off met een Aziatisch land.