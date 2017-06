Bayern neemt Duits international Gnabry over van Werder Bremen

Bayern heeft niet bekendgemaakt welk bedrag is neergeteld voor de 21-jarige Gnabry, die een concurrent wordt van Arjen Robben. Hij speelde eerder voor Arsenal, maar bij de Premier League-club wist hij niet door te breken.

Bij Werder groeide Gnabry, die een Ivoriaanse vader en een Duitse moeder heeft, afgelopen seizoen uit tot een van de beste vleugelspelers van de Bundesliga. Hij scoorde elf keer en was bovendien in november drie keer trefzeker voor Duitsland in zijn debuutwedstrijd tegen San Marino (8-0 winst).

In een eerste reactie zegt Gnabry dat hij uitkijkt naar zijn jaren bij Bayern. "Er komt een spannende tijd aan. Het is een grote eer om voor Bayern te spelen", aldus Gnabry op de website van zijn nieuwe club.

Derde aankoop

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge ziet in Gnabry een belangrijke speler voor de toekomst. "Serge heeft zich goed ontwikkeld bij Werder en we zijn blij dat we met hem opnieuw een jonge Duitse speler hebben vastgelegd."

Eerder dit voorjaar contracteerde Bayern Niklas Süle en Sebastian Rudy, die beiden overkomen van Hoffenheim,

Momenteel maakt Gnabry geen deel uit van de Duitse selectie van bondscoach Joachim Löw, omdat hij zich met Jong Duitsland voorbereidt op het EK onder-21 in Polen. Vorig jaar had Gnabry een belangrijk aandeel in de zilveren medaille voor Duitsland bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij werd met zes goals topscorer van het toernooi.