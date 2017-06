Löw tevreden over acties Younes bij basisdebuut in Duits elftal

Löw vond dat Younes met zijn individuele acties voor openingen zorgde tegen het defensieve San Marino. "Er was nauwelijks ruimte voor ons, maar Younes kon wel een paar goede acties maken. Die acties zag ik de afgelopen weken ook al op de training van hem", aldus Löw, die Younes negentig minuten liet staan.

Dinsdag debuteerde de 23-jarige Younes al als invaller voor Duitsland in de oefenwedstrijd tegen Denemarken (1-1). Hij werd daarmee de eerste Eredivisiespeler ooit in het Duitse elftal en zaterdag werd hij dus ook nog de eerste scorende Eredivisiespeler voor onze Oosterburen.

Younes maakte zijn goal in de eerste helft. Nadat hij bij de 3-0 van Hoffenheim-spits Sandro Wagner de assist had geleverd, nam hij de bal even later bij een corner ietwat gelukkig aan. Hij schoot vervolgens beheerst binnen en dat stemde hem trots.

"Als kind droomde ik ervan om voor mijn land te spelen en natuurlijk ook te scoren. Dat is nu gelukt", zei Younes. "Ik heb een droom verwezenlijkt."

Confederations Cup

Terwijl zijn ploeggenoten van Ajax vakantie vieren, is het seizoen van Younes overigens nog lang niet voorbij. Het kwalificatieduel met San Marino was eigenlijk maar een opwarmer voor Duitsland richting de Confederations Cup in Rusland, die op 17 juni van start gaat.

De belangrijkste internationals van Duitsland ontbreken op de Confederations Cup. Löw geeft veel spelers rust, waardoor er plek is vrijgekomen voor nieuwe, jonge spelers, onder wie Younes.

Regerend wereldkampioen Duitsland zit bij de Confederations Cup in een groep met Australië, Chili en Kameroen. De andere poule bestaat uit Rusland, Nieuw-Zeeland, Portugal en Mexico.