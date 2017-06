Fransen blijven ondanks zeperd tegen Zweden vol vertrouwen

De Fransen stonden daardoor de koppositie in groep A af aan Zweden, al is dat op doelsaldo. Oranje volgt op drie punten van beide landen na de ruime overwinning op Luxemburg.

Door de zeperd van 'Les Bleus' in Solna is het duel van eind augustus tussen Frankrijk en Oranje voor beide landen cruciaal. Nederland heeft ineens weer zicht op de groepswinst, terwijl de verliezend EK-finalist bij nieuw puntenverlies naar de derde plaats kan zakken.

"We hebben nog vier wedstrijden en moeten er alles aan doen om die ook alle vier te winnen", zei aanvaller Antoine Griezmann na het duel met L'Equipe. "We kunnen ons geen fouten meer veroorloven. Dit is ook voetbal. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we volgend jaar zomer gewoon in Rusland aanwezig zijn."

Zijn aanvalspartner Olivier Giroud, in Solna op fraaie wijze goed voor de 0-1, is vol vertrouwen. "Het zal iets langer duren voor we gekwalificeerd zijn, maar we gaan het gewoon halen."

Op 31 augustus speelt Oranje in Parijs tegen Frankrijk. Zweden moet op bezoek bij Bulgarije en Luxemburg ontvangt Wit-Rusland.