Veltman: 'Meer dan in eerdere jaren klaar voor volgende stap'

"Meer dan in eerdere jaren denk ik dat ik klaar ben voor een buitenlandse club. Niet alleen qua niveau, maar ook qua gevoel", aldus Veltman, die nog tot medio 2018 onder contract staat in Amsterdam.

Omdat Ajax hem niet transfervrij wil laten gaan lijkt het deze zomer een kwestie van bijtekenen of vertrekken voor de Oranje-international.

"Na mijn vakantie zal daar duidelijkheid over komen. Dan ga ik met Ajax praten. De aanbieding van de club staat nog steeds, ze willen dus dat ik blijf. Maar ik denk dat het misschien tijd is om verder te kijken. Dat zijn de twee gedachten waar ik op hink."

Tottenham Hotspur

Engelse media meldden donderdag dat de toekomst van Veltman mogelijk in Engeland zou liggen, want Tottenham Hotspur had interesse getoond. Volgens de speler zelf klopt daar echter niets van. "Ik heb mijn zaakwaarnemer gesproken en die zei dat er niets van waar is."

"Bij Oranje zat Vincent Janssen me er al een beetje mee te dollen, dat we ploeggenoten zouden worden. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Er is ook nog geen andere club concreet. Ik wacht het allemaal af. We zien wel. Eerst even uitrusten. Het was een lang seizoen."

Veltman sloot dat lange seizoen vrijdag af met een 5-0 zege met Oranje in De Kuip tegen Luxemburg. Mocht hij bij Ajax blijven, dan begint hij onder een nieuwe trainer aan zijn zesde seizoen in Amsterdam, al weet hij nog niet wie dat wordt.

"Ik las dat Marcel Keizer de belangrijkste kandidaat is om Peter Bosz op te volgen. Het is een goede trainer, maar ik weet er niet meer over dan wat ik lees in de media. Ik ben er ook niet over gepolst. Het is aan de directie. Ik wacht af wie het wordt."

