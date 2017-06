Emotionele Sneijder geraakt door 'mooie woorden' Robben in kleedkamer

Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, en Arjen Robben hadden mooie woorden voor Sneijder, die onder meer een schaal, een shirt en een fles champagne kreeg.

"Vooral de toespraak van Robben raakte me", vertelde Sneijder, die in april 2003 tegen Portugal debuteerde in Oranje. "Vanaf die ene wedstrijd ben ik er met Arjen altijd bij geweest. We hebben mooie momenten gekend, maar ook dieptepunten. Toen die weer ter sprake kwamen deed dat echt iets met me."

"Dat komt ook doordat ik zelf nooit omkijk. Door zo'n speech sta ik er pas bij stil wat ik allemaal gedaan heb in en voor het Nederlands elftal. En het mooiste vond ik dat Arjen zei dat ik niet alleen als voetballer, maar ook als mens veel voor hem betekend heb. Dat raakte me."

De afgelopen dagen werd er in de media al volop stilgestaan bij het jubileum van Sneijder. "Ik heb nog niet de tijd gehad om het allemaal te bekijken. Ik zag al kort wat mooie filmpjes, daar ga ik de komende dagen van genieten. Maar nu ga ik zo eerst naar mijn familie. En dan los. Die fles champagne is al op", zei Sneijder met een knipoog.

Doelpunt

De geboren Utrechter gaf zijn jubileumwedstrijd extra glans door de 2-0 te maken in De Kuip. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg leek bovendien de bevestiging dat zijn 131e interland nog lang niet zijn laatste is voor Oranje.

"Ik heb altijd gezegd: zolang ik van meerwaarde ben voor deze ploeg, ben ik erbij. Dat heb ik vanavond denk ik weer laten zien. Maar de hele ploeg verdient een compliment. We pakten Luxemburg meteen bij de strot en daardoor werd het een mooie recordwedstrijd."

Smet op de zege was wel dat concurrent Zweden ook wist te winnen. De Zweden waren thuis verrassend met 2-1 te sterk voor Frankrijk en houden drie punten voorsprong op Oranje in groep A. De tweede plaats is daardoor niet dichterbij gekomen, al ziet Sneijder ook een voordeel.

"Het is weer mogelijk om eerste te worden, want we zijn ingelopen op Frankrijk. En we hebben alles nog in eigen hand. De komende wedstrijden met Oranje zijn simpelweg allemaal finales en dat is niet veranderd. Ik laat mijn feestje dan ook niet verpesten door de winst van Zweden."