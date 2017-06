Advocaat hoopt nog lang van 'uitzonderlijke' Sneijder te kunnen genieten

"Zijn passing blijft van uitzonderlijke kwaliteit. Zolang hij zo kan spelen, moeten we daar gebruik van blijven maken", zei Advocaat na de 5-0 zege op Luxemburg tegen de NOS.

De keuzeheer had ook een kritische kanttekening voor de middenvelder die vrijdag ook zijn 33e verjaardag vierde. "In de tweede helft was het wel een beetje op bij hem. Maar als je ziet wat voor ballen hij geeft in de eerste zeventig minuten, dat kunnen er maar weinig."

Sneijder kreeg zo'n tien minuten voor tijd een publiekswissel. Op 31 augutus kan de geboren Utrechter zijn 132e interland spelen, als Oranje in Parijs een cruciale kwalificatieinterland speelt.

Mogelijk zet Advocaat de spelmaker dan op de vleugel neer, zo liet hij in Rotterdam al doorschemeren. "Tegen Frankrijk zou Sneijder ook kunnen spelen, maar misschien dan wel op een andere positie."

Advocaat reageerde zelfs emotioneel na de treffer van Sneijder. "Dat zal de leeftijd zijn. Ik had het ook met het volkslied", zei de 69-jarige trainer.

Frankrijk

Door de late zege van Zweden op Frankrijk komt de tweede plaats in de poule niet dichterbij voor Oranje. "We moeten nu voor de eerste plaats gaan", vond Advocaat. "Waarom zouden we Frankrijk niet kunnen verrassen in Parijs?"

De bondscoach toonde zich gematigd positief na de ruime zege op Luxemburg. "Over het grootste gedeelte ben ik tevreden, over een aantal spelers niet. Maar dat houd je toch wel als je veertien spelers inzet."

De bondscoach vindt dat de spelers het goed opgepakt hebben na de nederlaag tegen Bulgarije en het ontslag van Danny Blind. "Tegen Bulgarije was er totaal geen uitstraling. Die was er vandaag wel en ook in de oefenduels met Marokko (1-2 zege, red.) en Ivoorkust (5-0) was die er. We hebben mooi wel drie keer gewonnen."

"Het goede gevoel overheerst daarom. Altijd lekker als je met een zege op vakantie gaat."