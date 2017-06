Schalke 04 ontslaat Weinzierl en stelt Tedesco (31) aan als nieuwe trainer

Domenico Tedesco van FC Erzgebirge Aue, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, is aangesteld als opvolger van Weinzierl.

De pas 31-jarige Italiaan ondertekent een tweejarig contract bij Schalke, dat een flinke afkoopsom voor hem moet betalen aan zijn huidige werkgever.

Tedesco wist met zijn ploeg degradatie te voorkomen. Hij was eerder werkzaam als coach bij FC Augsburg (2012-2016) en Jahn Regensburg (2008-2012).

Weinzierl eindigde dit seizoen met Schalke als tiende in de Bundesliga. In de Europa League verloren de Duitsers in de kwartfinales van Ajax.

Bayer Leverkusen

Naast Schalke presenteerde ook Bayer Leverkusen een nieuwe trainer. Heiko Herrlich volgt Tayfun Korkut op. Die eindigde afgelopen seizoen met 'Werkself' als twaalfde, waarna de clubleiding besloot de samenwerking te beëindigen.

Herrlich voetbalde van 1989 tot 1993 bij Leverkusen. Hij komt over van Jahn Regensburg. Met die club promoveerde Herrlich twee seizoenen op rij. Eerder was de 45-jarige Duitser in de Bundesliga werkzaam als hoofdcoach van Bochum.

Hoffenheim maakte bekend juist door te gaan met de huidige trainer. Julian Nagelsmann, met 29 jaar de jongste coach ooit in de Bundesliga, verlengde zijn contract bij de nummer vier van afgelopen seizoen tot 2021.

Nagelsmann werd genoemd als kandidaat bij een aantal grote Duitse clubs, maar hij kiest voor een langer verblijf bij Hoffenheim.