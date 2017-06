Heracles-aanvoerder Fledderus (34) stopt met voetballen

Fledderus maakte vorige maand als invaller tegen ADO Den Haag zijn rentree en speelde een week later tijdens de laatste speelronde in De Kuip tegen Feyenoord de hele wedstrijd. Dat bleken zijn laatste minuten in het betaalde voetbal.

De verdediger uit Coevorden blijft wel betrokken bij Heracles. Fledderus gaat in Almelo verder als assistent van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma en commercieel directeur Rob Toussaint. Hij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met technische en algemene zaken.

"Mark-Jan kent de club, heeft een goede opleiding achter de rug en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich verder kan ontwikkelen bij ons", aldus scheidend voorzitter Jan Smit op de website van Heracles.

Fledderus maakte in 2003 zijn debuut in de Eredivisie bij sc Heerenveen. Hij speelde daarna voor Telstar, FC Groningen, Roda JC en in twee periodes voor Heracles. In 320 competitiewedstrijden maakte Fledderus 32 doelpunten.