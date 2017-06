Argentinië boekt oefenzege op Brazilië bij debuut Sampaoli

Sampaoli zat voor het eerst op de bank als eindverantwoordelijke van de Argentijnen. De 57-jarige oefenmeester kwam onlangs over van Sevilla.

Het was voor Brazilië de eerste nederlaag sinds 13 juni 2016, toen Peru met 1-0 te sterk was in de groepsfase van de Copa América. Sindsdien won het elftal van keuzeheer Tite alle negen duels die het speelde.

Argentinië, dat met onder anderen Lionel Messi aan de aftrap verscheen, had de zege in het Melbourne Cricket Ground te danken aan een doelpunt van Gabriel Mercado op slag van rust.

De verdediger van Sevilla had het geluk dat een kopbal van Nicolas Otamendi via de binnenkant van de paal voor zijn voeten terechtkwam, waardoor het voor hem een koud kunstje was om van dichtbij de 1-0 binnen te werken.

Revanche

Brazilië raakte in de tweede helft in de persoon van Gabriel Jesus en Willian ook tot twee keer toe de paal, maar dat pakte minder succesvol uit voor de 'Kanaries'.

Vlak voor het eindsignaal moest Jesus er af met een ogenschijnlijk zware blessure van af. De pas 20-jarige spits van Manchester City lag er eerder dit jaar al een paar maanden uit vanwege een gebroken middenvoetsbeentje.

Door de overwinning nam Argentinië enigszins revanche voor de verloren WK-kwalificatiewedstrijd in november tegen Brazilië, dat destijds de aartsrivaal met liefst 3-0 klop gaf.