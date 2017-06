Geldboete voor Moyes na beledigende teksten richting verslaggeefster

De op dat moment bij Sunderland werkzame Moyes liet zich destijds na de thuiswedstrijd tegen Burnley (0-0) gaan. Hij was niet gediend van de manier van interviewen van Vicki Sparks van de BBC. Zij vroeg de Schotse manager onder meer of zijn positie door het puntenverlies onder druk was komen te staan.

Na het interview zei Moyes: "Ook al ben je een vrouw. De volgende keer dat je hier bent moet je oppassen. Je kunt een klap krijgen."

Enkele dagen nadat beelden van het incident met Sparks naar buiten kwamen, maakte Moyes op een persconferentie excuses voor zijn gedrag. Sunderland bleef achter de trainer staan en de BBC zei dat het incident juist is afgehandeld.

Schotland

De FA nam daar echter geen genoegen mee en stelde Moyes niet veel later officieel in staat van beschuldiging. De 54-jarige Schot werd beschuldigd van onverantwoord gedrag en het in diskrediet brengen van de voetbalsport.

Moyes degradeerde aan het einde van het voorbije seizoen met Sunderland uit de Premier League, waarna de club besloot om hem op straat te zetten. De oud-coach van onder meer Manchester United zou in beeld zijn om bondscoach van Schotland te worden.