Ajax bevestigt aanstelling Keizer als opvolger trainer Bosz

Dat laat de Amsterdamse club zaterdag via de officiële kanalen weten. Keizer is de opvolger van Peter Bosz, die vorige week naar Borussia Dortmund vertrok.

De geboren Badhoevedorper, een neef van de begin dit jaar overleden clubicoon Piet Keizer, komt over van Jong Ajax. Hij had de beloftenploeg een seizoen onder zijn hoede, met een knappe tweede plaats in de Jupiler League tot gevolg.

Keizer heeft relatief weinig ervaring als hoofdcoach. Hij was in 2016 slechts een paar maanden trainer in de Eredivisie bij SC Cambuur en wist die club niet te behoeden voor degradatie.

Bergkamp

In de Jupiler League heeft hij ook nog gewerkt als oefenmeester van Telstar en FC Emmen. Bij Emmen was hij slechts een half jaar in dienst en bij Telstar stond hij twee jaar (van 2012 tot en met 2014) onder contract.

Als speler was Keizer ook voornamelijk actief op het tweede niveau. Hij speelde bij Cambuur, Emmen en De Graafschap, maar debuteerde eind jaren tachtig bij Ajax in het betaalde voetbal.

Bij de recordkampioen van Nederland kwam hij tot vier Eredivisie-wedstrijden en daarin was hij ploeggenoot van Dennis Bergkamp, die nu deel uitmaakt van het technisch hart van Ajax en botste met Bosz.

Champions League

Als trainer van de hoofdmacht moet Keizer de lijn van Bosz proberen door te trekken. Die won weliswaar in zijn eerste en enige seizoen in Amsterdam geen prijzen, maar hij gidste de jonge selectie met fris en aanvallend spel wel naar de tweede plaats in de Eredivisie en de finale van de Europa League, waarin met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Op 29 juni staat Keizer voor het eerst op het trainingsveld met de A-selectie. Een paar weken later, op 25/26 juli en 1/2 augustus, speelt Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijd van de hoofdstedelingen in de Eredivisie is op zaterdag 12 augustus uit tegen Heracles.