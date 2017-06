Van Marwijk ontkent bewust negeren minuut stilte door spelers Saudi-Arabië

De bedoeling was dat er een minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terroristische aanslag van dinsdag in Londen. Daarbij kwamen onder anderen twee Australiërs om het leven.

De basisploeg van bondscoach Van Marwijk weigerde zich echter op te stellen rond de middenlijn. Een enkeling stond tijdens de minuut stilte wel stil met de handen op de rug. De spelers op de reservebank bleven zitten. De Australische ploeg gaf wel gehoor aan de minuut stilte.

Volgens Van Marwijk treft zijn ploeg geen blaam. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal vindt dat er vooral slecht is gecommuniceerd door de Australische voetbalbond.

"Een dag voor de wedstrijd was er een uitgebreide briefing over het draaiboek van de wedstrijddag en is er met geen woord gerept over een minuut stilte", aldus Van Marwijk tegen het AD. "Vlak voor de wedstrijd is er pas iets over gezegd. Bij de Saudi's was onduidelijk waar de minuut stilte precies voor was."

Tradities

Van Marwijk laat wel weten dat een minuut stilte niet past bij de tradities van Saudi-Arabië. "Natuurlijk hebben ze respect voor slachtoffers. Maar dat wordt getoond door bidden, liefdadigheid en andere manieren dan een minuut stilte. Wij zijn als technische staf wel onmiddellijk gaan staan."

Zijn assistent Mark van Bommel uit op Twitter zijn frustraties over het feit dat zij worden aangevallen op het ogenschijnlijke negeren van de minuut stilte. "Ongelooflijk dat wij ons moeten verantwoorden na manipulatie van de beelden. De technische staf stond gewoon bij de minuut stilte."

Het duel in Adelaide eindigde uiteindelijk in een 3-2 zege voor de Australiërs. Zowel Australië als Saudi-Arabië en Japan heeft zestien punten in groep B van de Aziatische WK-kwalificatie.