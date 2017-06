'Messi akkoord met Barcelona over nieuw contract tot medio 2021'

De 29-jarige sterspeler van de Catalanen zou zijn tot medio 2018 lopende verbintenis verlengen tot de zomer van 2021, met een optie voor een extra seizoen.

In het contract zou bovendien een afkoopsom van 400 miljoen euro worden opgenomen. De clausule in de huidige verbintenis van Messi is 250 miljoen euro.

Er wordt in Spanje al langer gespeculeerd over een contractverlenging van Messi. Oscar Grau, algemeen directeur van Barcelona, zei in januari dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het langer vastleggen van de Argentijn.

Het probleem is dat Barcelona, dat dit seizoen werkt met een recordbudget van 695 miljoen euro, een salarisbeperking heeft en eerder al de contracten van Suarez en Neymar heeft verlengd. Messi verdient naar verluidt zo'n 22 miljoen euro per jaar.

585 wedstrijden

Messi doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en maakte in 2004 onder toenmalig trainer Frank Rijkaard zijn debuut in de hoofdmacht. Hij scoorde tot dusver 510 keer in 585 wedstrijden voor de Spaanse topclub.

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar won vier keer de Champions League met Barcelona en vierde acht landstitels. Messi mocht vier keer de Gouden Schoen in ontvangst nemen als topscorer van Europa.

Tot dusver kwam Messi 117 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij in 2014 tweede werd op het WK. Op de Copa America moest hij eveneens drie keer genoegen nemen met de tweede plaats.