Diego Costa: 'Conte ziet geen toekomst meer voor me bij Chelsea'

Costa, die in de zomer van 2014 voor miljoenen overkwam van Atletico Madrid, kreeg het nieuws via een berichtje van de Italiaanse manager van de 'Blues'.

"Ik ben een speler van Chelsea, maar ze zijn hier klaar met me. Conte heeft me in een berichtje laten weten dat hij geen toekomst voor me ziet. Hij zei volgend seizoen niet meer op me te rekenen", zegt Costa donderdag tegen de BBC.

"Mijn verstandhouding met de trainer was dit seizoen slecht. Het is jammer. Ik heb het berichtje al doorgestuurd naar de mensen van Chelsea om een beslissing te nemen. Ik moet op zoek naar een andere ploeg."

Costa had afgelopen seizoen een groot aandeel in de landstitel van Chelsea. De spits scoorde twintig keer in 35 Premier League-duels. In zijn drie jaar op Stamford Bridge kwam hij tot 89 competitieduels en 52 treffers.

Atletico

De vijftienvoudig Spaans international, die in Spanje uitkwam voor Celta de Vigo, Albacete, Real Valladolid en Rayo Vallecano, ziet een terugkeer naar Atletico wel zitten.

Mocht het tot een overgang komen, dan mag Costa echter pas in januari vastgelegd worden vanwege het transferverbod dat Atletico kreeg opgelegd door de FIFA. "Het is ingewikkeld, maar iedereen weet dat ik van Atletico houd en dat ik gek ben op Madrid", aldus de aanvaller.

"Het zou mooi zijn om terug te keren, maar het zou lastig zijn doordat ik dan vier of vijf maanden niet speel. Het WK komt eraan, dus er is veel om rekening mee te houden. Ik moet eigenlijk gewoon spelen."

Costa werd behalve afgelopen seizoen ook in 2014/2015 kampioen met Chelsea. Een seizoen eerder vierde hij met Atletico het Spaanse landskampioenschap.