Vertrek trainer Bosz bij Ajax 'grote verrassing' voor Dolberg

"Er waren al geruchten over spelers die misschien zouden vertrekken, maar ik had niet verwacht dat de trainer als eerste weg zou gaan. Dat was een grote verrassing", aldus Dolberg in gesprek met het Deense Bold.dk.

Bosz tekende deze week een contract bij Borussia Dortmund, waardoor zijn dienstverband bij Ajax beperkt blijft tot een seizoen. Onder de voormalige coach van Vitesse en Heracles Almelo kende Dolberg zijn definitieve doorbraak.

De Deen kreeg een basisplek van Bosz en speelde in zijn eerste seizoen 48 officiële wedstrijden. Daarin maakte hij 23 doelpunten. Dolberg werd door zijn sterke vorm bovendien geselecteerd voor het Deense elftal.

"Bosz geloofde in mij, ook als ik een periode had waarin ik niet goed speelde. Het geven van vertrouwen is een van de belangrijkste dingen die een trainer voor een speler kan doen", aldus Dolberg, die dinsdagavond tegen Duitsland zijn tweede interland voor Denemarken speelde.

Bewijzen

Ajax greep onder Bosz weliswaar naast de landstitel, maar bereikte wel voor het eerst sinds 1996 de finale van een Europees toernooi. Dolberg had dan ook vertrouwen in een succesvol tweede seizoen.

"Ik had graag gezien dat Bosz was gebleven, zodat we de lijn van vorig seizoen konden doortrekken. De nieuwe coach weet natuurlijk ook wel hoe we vorig jaar hebben gepresteerd, maar ik zal me opnieuw moeten bewijzen."

Geruchten dat Dolberg het spoor van Bosz naar Borussia Dortmund zou volgen, zijn volgens de 19-jarige spits onjuist. "Ik ben niet van plan om naar Dortmund te vertrekken."