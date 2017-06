'Ronaldo opnieuw bestbetaalde sporter ter wereld'

Dat blijkt uit een onderzoek van zakenblad Forbes. Ronaldo laat onder anderen basketballer LeBron James (76 miljoen euro) en Lionel Messi (71 miljoen euro) achter zich.

Ronaldo, die afgelopen zaterdag met Real Madrid voor het tweede jaar op rij de Champions League veroverde, kreeg in 2016 ruim vijftig miljoen euro aan salaris en bonussen. Het resterende bedrag van 31 miljoen euro ontving de Portugees van sponsoren, waaronder Nike.

Ook in de toekomst is Ronaldo verzekerd van een goed inkomen. In november vorig jaar verlengde hij zijn contract bij Real Madrid tot medio 2021, waardoor hij de komende vier jaar ongeveer 45 miljoen euro gaat verdienen.

Basketballers

Ronaldo en Messi zijn overigens de enige voetballers in de top tien. Bij de tien bestbetaalde sporters staan wel vier basketballers: James, Kevin Durant, Stephen Curry en James Harden.

De eerstvolgende voetballer in de lijst is FC Barcelona-aanvaller Neymar, die de achttiende plek inneemt. In totaal staan er liefst 32 basketballers en 22 honkballers in de top honderd. Nederlanders ontbreken in het klassement.