Liverpool maakt excuses en trekt zich terug in strijd om Van Dijk

"We betreuren alle berichten in de media over deze transfer en willen onze excuses maken aan Southampton. We hebben respect voor hun positie en trekken alle interesse in Van Dijk in", aldus Liverpool in een verklaring op de website.

Van Dijk werd de laatste maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Liverpool, dat volgens Britse media liefst 68 miljoen euro op tafel wilde leggen voor de twaalfvoudig Oranje-international.

Southampton beweerde volgens de BBC echter dat Liverpool nooit formeel contact heeft opgenomen. De 'Reds' zouden zodoende geen toestemming hebben om met Van Dijk te onderhandelen.

Enkelblessure

De oud-speler van FC Groningen en Celtic is een vaste waarde bij 'The Saints', maar door een enkelblessure kwam hij sinds eind januari niet meer in actie.

Daardoor speelde Van Dijk dit seizoen slechts dertig officiële wedstrijden, waarvan 21 competitiewedstrijden. Southampton werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League en eindigde als achtste in de competitie, met dertig punten minder dan nummer vier Liverpool.

Het afhaken van Liverpool betekent overigens niet dat Van Dijk sowieso bij Southampton blijft. Ook Manchester City en Chelsea werden de laatste maanden nadrukkelijk gelinkt aan de Nederlander.

Het contract van Van Dijk bij Southampton werd in mei vorig jaar verlengd en loopt nog tot de zomer van 2022.