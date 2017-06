'Ajax wil binnen enkele dagen nieuwe trainer presenteren'

Dat meldt Voetbal International woensdag. Ook Jaap Stam (Reading) staat op de kandidatenlijst van Ajax, maar Keizer krijgt naar verluidt de voorkeur van de clubleiding.

Keizer was in de tweede helft van het seizoen 2015/2016 trainer van SC Cambuur. In de zomer verliet hij de club uit Leeuwarden om coach te worden van Jong Ajax, waarmee hij afgelopen seizoen op een tweede plek eindigde in de Jupiler League.

Stam, die van 2014 tot 2016 hoofdtrainer was van Jong Ajax. deed het dit seizoen goed met Reading FC in het Championship. De oud-verdediger was met zijn club dicht bij promotie naar de Premier League, maar in de beslissende play-off werd na strafschoppen verloren van Huddersfield Town.

Roger Schmidt (clubloos) en Erik ten Hag (FC Utrecht) worden eveneens genoemd als opvolger van de pas vertrokken Bosz, die slechts een seizoen trainer was bij Ajax.