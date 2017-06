Bergkamp ontkent ruzie bij Ajax met vertrokken Bosz

"Ik kan me absoluut niet vinden in die verhalen over een ruzieachtige sfeer", zegt Bergkamp woensdag vanaf zijn vakantieadres geïrriteerd in de Volkskrant. Behalve assistent-coach maakt Bergkamp ook deel uit van het zogenoemde technisch hart, dat het beleid van de Amsterdamse club bepaalt.

"Ja, er waren wel eens tegengestelde meningen, maar dat lijkt me gezond. De ene keer viel een beslissing uit zoals ik het voor me zag, de andere keer hoe Peter of Hennie (assistent-trainer Spijkerman, red.) het zag", stelt Bergkamp. "Ik heb absoluut niet aangestuurd op zijn vertrek."

Bosz wilde dinsdag tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van Borussia Dortmund niet terugkijken naar het verleden, maar de coach maakte ook niet van de gelegenheid om onvrede binnen de technische staf van Ajax te ontkennen.

Van der Sar

Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar was er geen sprake van ruzie tussen Bosz en de eveneens naar Dortmund vertrokken Hendrie Krüzen enerzijds en Bergkamp, Spijkerman, keeperstrainer Carlo l'Ami en conditietrainer Björn Rekelhof anderzijds. Berichten in de media dat de twee kampen sinds de winterstop nauwelijks communiceerden, doet Van der Sar af als "onzin".

"Als het een puinhoop was, waren we toch niet zover gekomen? Dan hadden we toch wel ingegrepen?", zegt de oud-doelman.

"Er was wel eens een verschil van inzicht. Maar wij vinden het bij Ajax juist goed als je niet allemaal ja-knikkers hebt, dat je getriggerd wordt om nog eens over je mening na te denken. Discussies zijn er op iedere werkvloer, op ieder kantoor. Het is allemaal veel groter gemaakt. Waarom dat gebeurd is, is verder niet relevant. We kijken naar de toekomst."

Van der Sar bestrijdt dat Bergkamp intern heeft aangedrongen op een vertrek van Bosz. "Dennis stond juist achter zijn komst, en van hem hoefde Peter niet weg dus dat is onzin. Hij onderkende de kennis en ervaring van Bosz. Er waren discussies, maar nogmaals: binnen het redelijke."

Samenstelling

Bosz heeft bij de directie aangedrongen op een andere invulling van de technische staf, bevestigt Van der Sar. "We waren heel tevreden over hoe er gevoetbald werd, en over de samenstelling van de technische staf. Peter wilde het anders, wij niet."

Ajax is vorige week al begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor Bosz. Voor de eerste training op 29 juni hoopt de club een nieuwe trainer te hebben aangesteld.