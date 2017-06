Ajacied Younes debuteert als eerste Eredivisie-speler in Duits elftal

De 23-jarige Younes kwam in de 67e minuut van de oefeninterland in en tegen Denemarken in het veld bij een 1-0 achterstand. De wedstrijd in Bröndby eindigde in 1-1.

Het kwam al wel voor dat spelers eerst voor (West-)Duitsland speelden en daarna in de Eredivisie. Dat gold voor Paulo Rink (Vitesse), Heiko Westermann (Ajax), Arno Steffenhagen (Ajax) en Helmut Rahn (SC Enchede).

Vorige maand werd Younes door bondscoach Joachim Löw opgenomen in de selectie voor de Confederations Cup van komende zomer in Rusland. De vleugelspeler kwam eerder tot achttien wedstrijden voor Jong Duitsland.

Younes maakte dit seizoen drie goals in 29 competitiewedstrijden voor Ajax, dat geen prijzen wist te pakken. De Amsterdammers reikten wel tot de finale van de Europa League, waarin Manchester United met 2-0 te sterk was.

Jörgensen

Bij Denemarken-Duitsland stond bij het thuisland Feyenoorder Nicolai Jörgensen in de basis en begonnen Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne op de bank. Zij vielen in de tweede helft in.

De Denen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een treffer van voormalig Ajax-middenvelder Christian Eriksen, tegenwoordig uitkomend voor Tottenham Hotspur. Hij profiteerde van slecht uitverdedigen.

Vlak voor tijd werd het gelijk door Bayern München-middenvelder Joshua Kimmich, die van dichtbij scoorde met een omhaal. In de resterende minuten leverde het oefenduel geen winnaar meer op.