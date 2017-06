Advocaat had niet verwacht ooit nog bondscoach van Oranje te worden

"Ik denk dat het vooral komt omdat een hoop mensen niet wilden, niet konden en een hoop niet durfden. En wij durfden toevallig net wel", begon Advocaat dinsdag zijn verhaal op een persconferentie in Noordwijk.

"Ik had het ook heel logisch gevonden als hier nu iemand anders had gezeten. Op een gegeven moment kwamen ze toch weer bij mij uit. Het werd voor mij moeilijk om daar tegenin te gaan. Het is natuurlijk een geweldige baan met een geweldige uitdaging. Moeilijk, maar zeker mogelijk. Dat gevoel hebben wij zeker. Dat heeft uiteindelijk toch de doorslag gegeven om het gewoon te doen."

De 69-jarige Hagenaar moet samen met zijn assistent Ruud Gullit Oranje naar het WK van volgend jaar in Rusland leiden. Nederland staat er voorlopig niet al te goed voor in groep A van de Europese kwalificatiezone. Oranje bezet na vijf duels de vierde plaats.

Toch gelooft Advocaat nog heilig in kwalificatie. "Ik heb een heel positief gevoel overgehouden aan de laatste twee wedstrijden tegen Marokko en Ivoorkust. We weten allemaal dat het beter kan, maar het zijn wel resultaten die tellen. Hopelijk geeft dat een beetje meer vertrouwen. We denken genoeg kwaliteiten te hebben om ons doel te halen."